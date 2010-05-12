Тимошенко викликають на допит у день приїзду Медведєва

Наступного понеділка, 17 травня, слідчий з особливих справ Пушкарь Головного слідчого управління Генеральної прокуратури допитає екс-прем`єр-міністра України, лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО як підозрювану у справі, яку було закрито ще за часів колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ, та обере для неї міру запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила сама Ю.ТИМОШЕНКО, після того як вийшла з приміщення ГСУ ГПУ, де отримала постанову про порушення проти неї кримінальної справи.

«Вони вже запрошують мене на наступний понеділок для обрання міри запобіжного заходу, для допиту у якості підозрюваного…», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, їй «вручили постанову (про порушення кримінальної справи – УНІАН) ще кучмівських часів». «Це справа 19 травня 2003 року», - пояснила лідер БЮТ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ця справа ґрунтувалась на фальшованих заявах людей, підставлених тоді Службою безпеки України. «Це абсолютно дохла фішка – її Кучма і закрив, бо вона виглядала абсурдно навіть для залежних і продажних суддів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, нагадавши, що в ті часи цю справу стосовно неї було закрито за рішенням Верховного Суду України та Генпрокуратури.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що Генпрокуратура відновлює цю справу, щоб завадити її опозиційній діяльності . «Просто таким чином мене хочуть зупинити, щоб робити в країні все що завгодно», - сказала вона.

Відповідаючи на питання, чи є збігом обставин, що її викликають на допит 17 травня – в день візиту до Києва Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: «Думаю, що ніяких співпадінь тут немає…».