Вінський розказав про свій критерій оцінки угод з Росією

Необхідно глибоко аналізувати кожну міждержавну угоду, яку підписує Україна, на предмет її корисності для економіки країни, а не політизувати цей процес. Таку думку висловив голова партії «Народна влада» Йосип Вінський в ефірі радіо «Ера-FM», коментуючи плани уряду підписати низку економічних угод з Російською Федерацією і їх критику з боку частини опозиції.

«Якщо ця угода веде до зростання виробництва, зростання ВВП, створення робочих місць, зростання заробітної плати та доступу до новітніх технологій, то тут політична риторика повинна бути на другому плані», - заявив політик.

Й.Вінський переконаний, що без сильної економіки сильної України не буде, і тому необхідно шукати шляхи інтеграції, які дадуть можливість виходу на нові ринки, де Україна змогла б реалізувати свої інтереси.

«Тобто необхідні нові ресурси, і якщо ми отримаємо ці ресурси у вигляді конкретних інвестицій в нашу промисловість, то я не бачу тут нічого поганого, - наголосив Й.Вінський. Якщо в результаті підписання угоди Україна буде робити не один літак на рік, як зараз, а 40 літаків, то, я вважаю, що ця критиканська риторика абсурдна по своїй суті», додав він.