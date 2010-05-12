Янукович запропонував олігархам розкошелитись

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає власників футбольних клубів створити фонд підтримки національної збірної України з футболу, яка гратиме у фінальній частині чемпіонату Європи 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Комітету з підготовки та проведення в Україні фіналу Євро-2012.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що, крім підготовки країни до чемпіонату, необхідно докласти всіх зусиль, щоб збірна України виступила у фіналі Євро-2012 на найвищому рівні.

Звертаючись до присутніх власників українських футбольних клубів Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО, Ріната АХМЕТОВА, Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, Григорія та Ігоря СУРКІСІВ та інших, глава держави закликав їх створити фонд підтримки національної збірної.

«Якщо ви не будете заперечувати, я також прийму участь у цьому питанні», - підкреслив Президент.

Він висловив думку, що всі громадяни України, а також присутні на нараді чиновники мають долучитись до проекту з підтримки національної збірної.

В.ЯНУКОВИЧ також вважає, що під час реалізації цього проекту потрібно використовувати світовий досвід.

«Щоб нам не було соромно… Я думаю, що тут немає людей, які б не хотіли, щоб наша збірна перемогла. Будемо ставити таке завдання і просити Господа Бога, щоб нам допоміг», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Як відомо, відповідно до правил УЄФА, країни, що приймають чемпіонат Європи з футболу, автоматично потрапляють у його фінальну частину.