Москва і Київ обговорюють дії ЧФ РФ у разі конфлікту з іншими країнами

Росія і Україна обговорюють порядок дій Чорноморського флоту РФ у разі конфлікту з третіми країнами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу в Москві повідомив офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Андрій НЕСТЕРEНКО.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи є якісь зрушення в наведенні порядку в діях Чорноморського флоту під час конфлікту з якими-небудь країнами, приміром, як це було з Грузією, А.НЕСТЕРЕНКО сказав: «З цієї проблеми наші контакти з українськими партнерами тривають».

«Ми знаходимо спільну мову у вирішенні цих питань. Це свідчить про те, що відбувся розворот в кращий бік у нашому взаєморозумінні з українськими колегами і в цілому в наших двосторонніх відносинах», - сказав він.

А.НЕСТЕРЕНКО повідомив, що за підсумками консультацій буде надана розгорнута інформація.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня в МЗС РФ за підсумками засідання Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації і його перебування на території України повідомили, що Україна і РФ значно просунулися вперед у виробленні документа з питань узгодження порядку переміщень військових формувань ЧФ РФ територією України поза місцями їх дислокації.

Також повідомлялося, що у військово-політичній сфері сторони погоджували текст міжурядового договору про взаємодію при проведенні інспекційних заходів у місцях дислокації військових формувань російського флоту за багатобічними міжнародними документами в галузі роззброєння. Триває робота над проектами двосторонніх угод про дії сторін у кризових ситуаціях; про взаємодію щодо попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків у місцях дислокації Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.