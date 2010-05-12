Яценюк хоче почути від Медведька, «замовили» Тимошенко чи ні

Лідер політичної партії «Фронт змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся з запитом до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА щодо з’ясування підстав виклику до органів прокуратури та порушення кримінальної справи відносно колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК просить генпрокурора надати цю інформацію з метою з’ясування: має ця кримінальна справа правовий характер чи є політичним замовленням нової влади, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО викликали до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури для вручення їй копій постанов про порушення стосовно неї кримінальної справи про організацію замаху на давання хабарів суддям Верховного суду України.

Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, “дана кримінальна справа порушена у травні 2004 року та була закрита передчасно у січні 2005 року без виконання у повному обсязі всіх необхідних слідчих дій, як це передбачено ст. 22 КПК України”. У зв’язку з цим на даний час досудове слідство у справі поновлено, підкреслили в ГПУ.

Сама Ю.ТИМОШЕНКО вважає сьогоднішній виклик до Генеральної прокуратури початком репресій проти неї, оскільки її команда заважає владі незаконно «приватизувати» головні державні монополії.