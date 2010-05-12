У БЮТ наполягають на усуненні Януковича шляхом імпічменту

У Блоці Юлії Тимошенко наполягають на розгляді в парламенті України проекту постанови “Про утворення Спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування діянь Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, які містять ознаки злочинів, та розгляду питання про усунення його з поста Президента України в порядку імпічменту”.

Про це в коментарі УНІАН повідомив автор документа - народний депутат, голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО.

Він наполягає на утворенні такої Спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

При цьому Г.ОМЕЛЬЧЕНКО наголосив, що підставою для початку процедури імпічменту є те, що В.ЯНУКОВИЧ порушив норми законодавства, підписуючи Угоду про подовження перебування на території України російського Чорноморського флоту.

У пояснювальній записці до проекту постанови Г.ОМЕЛЬЧЕНКО звертає увагу, що напередодні ратифікації парламентом цієї угоди Головне науково-експертне управління Апарату парламенту вказало, що документ є дискусійним з точки зору конституційності. Апаратом було запропоновано звернутися за роз’ясненням до Конституційного Суду.

В свою чергу, наголошує Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, Комітет ВР з питань європейської інтеграції запропонував взагалі відхилити законопроект про ратифікацію флотської угоди, оскільки він суперечить ст. 17 Конституції. При цьому цей Комітет вказав, що В.ЯНУКОВИЧ, підписуючи угоду, порушив ст.ст. 4,5,6,20 Закону «Про міжнародні договори України» та ст. 19 Конституції.

Автор проекту постанови також звертає увагу, що свою негативну оцінку Угоді дав і Комітет ВР у закордонних справах, рекомендувавши відхилити законопроект про ратифікацію «як такий, що має антиконституційний і антидержавний характер та ставить під загрозу національні інтереси України, підриває її державний суверенітет і територіальну цілісність та веде до нарощування державного боргу країни».

Як зазначається в проекті постанови, метою і завданням такої спецкомісії має бути проведення депутатського розслідування і направлення матеріалів і висновків комісії до Верховного Суду України “для отримання висновків про те, чи містять діяння, в яких звинувачується Президент України В.ЯНУКОВИЧ, ознаки державної зради або іншого злочину”.

Як повідомлялось, відповідний проект постанови було зареєстровано у ВР 30 квітня поточного року. В документі Г.ОМЕЛЬЧЕНКО пропонує його обрати головою цієї спеціальної ТСК.