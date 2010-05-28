Цушко чекає від Януковича слів «Вася, я не проти»

Міністр економіки Василь ЦУШКО погодився очолити Соціалістичну партію України.

Як пише газета «Коммерсант-Украина» (№ 87 від 28 травня), з цією пропозицією в березні до нього звернувся лідер СПУ Олександр МОРОЗ, який планує залишитися в партії на посаді почесного голови.

На одному з недавніх засідань політради Соцпартії В.ЦУШКО заявив: "Я не проти, але оскільки я міністр в уряді, який представляє іншу політичну силу, то без згоди Віктора ЯНУКОВИЧА прийняти пропозицію не можу. Як тільки Президент скаже: «Вася, я не проти», питання буде вирішено".

О.МОРОЗ 27 травня повідомив ЗМІ, що цього тижня зустрічався з Президентом. За інформацією джерел газети в Соцпартії, в ході цієї зустрічі глава держави схвалив намір В.ЦУШКА очолити СПУ, а також запропонував О.МОРОЗУ посаду голови одного з дорадчих органів, створених при Президентові. "На зустрічі обговорювалася низка питань, зокрема кадрове", - не вдаючись у деталі, сказав О.МОРОЗ.

Обговорення кандидатів на посаду голови СПУ відбудеться на засіданні політради Соцпартії в суботу. Поки претендентів троє: В.ЦУШКО, секретар політради з питань економіки та соціальної політики Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО і перший секретар харківського обкому СПУ, голова правління заводу "Турбоатом" Віктор СУБОТІН. Оберуть голову партії на черговому з`їзді, який, за словами О.МОРОЗА, пройде в липні.