Регіонал: що таке Україна для наглої Росії? Ми ніхто

Народний депутат від Партії регіонів Володимир ЛАНДИК впевнений, що влада Росії не хоче бачити Україну сильною державою.

”Росія - це дуже хитра, зухвала країна. Вона вже не єльцинська. Це він говорив: ”Просыпаешься и думаешь, что ты сделал для Украины”. Ці вже прокидаються і думають: що вкрасти в України”, - заявив В.ЛАНДИК в інтерв’ю «Газеті по-українськи».

В.ЛАНДИК підкреслив, що йому дуже не сподобалася остання зустріч російського Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА із українськими олігархами. «Вони хотіли качати туркменський, казахський газ через російську територію, а Росія сказала їм: ”До побачення”. Ми ж Росії ніколи не казали ”до побачення”», - обурився він. Таким чином, зауважив «регіонал», Росія показала, що не хоче бачити Україну сильною державою.

В.ЛАНДИК також зізнався, що йому та всій фракції Партії регіонів соромно, коли з антиукраїнськими висловлюваннями виступають однопартійці Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО та Михайло ЧЕЧЕТОВ.

Крім того, депутат від Партії регіонів сумнівається у взаємовигідному характері підписаних Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ угод про продовження перебування ЧФ РФ в Севастополі.

«Знаєте, що таке Україна для наглої Росії? Ми ніхто. І раптом - із Севастополя копняком! Та вони підуть на все, щоб бути тут з іржавими непотрібними мильницями. І ми розуміємо, що Росія знизила ціну на газ на 100 доларів тільки тому, щоб там залишитися. І я не дуже вірю, що вона нам дасть обіцяних 40 мільярдів», - сказав В.ЛАНДИК.