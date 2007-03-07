Довгий твердить, що БЮТ тисне на суд у справі про імперативний мандат

Ситуація навколо розгляду Печерським райсудом Києва справи по суті щодо закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад залишається напруженою через спроби деяких депутатів БЮТ, які зловживають депутатською недоторканністю, вчиняти тиск на суддів шляхом усних погроз, заявив журналістам заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, разом з тим він висловив переконання у тому, що „розуміння демократії і захищеності у судових інстанціях уже є достатньо високим для того, аби не піддаватися на провокації і приймати неупереджені і законні рішення”.

За словами О.ДОВГОГО, „зараз адвокати однієї зі сторін вимушені були заявити про відвід одного із суддів у зв‘язку з тим, що був більш ніж явний тиск з боку депутатів БЮТ”. „На цей момент іде лише початок розгляду цього питання і більше превалюють емоції обох сторін, аніж розгляд питання по суті”, - додав секретар Київради.

Сьогодні близько 100 киян, прихильників Блоку Леоніда Черновецького, пікетували Печерський райсуд, у якому мав розпочатися розгляд справи по суті щодо закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад. Справа розглядається за поданням Віктора ГРИНЮКА, якому міжпартійна конференція Блоку Черновецького достроково припинила повноваження депутата Київради.

5 березня Печерський райсуд Києва, розглянувши позовну заяву депутата Київради від Блоку Леоніда Черновецкого В.ГРИНЮКА, заборонив здійснювати ряд дій політичним партіям, виборчим блокам політичних партій, Центральній виборчій комісії і територіальним виборчим комісіям щодо відкликання і дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад на основі закону про імперативний мандат.

У зв`язку з цим ЦВК прийняла протокольне рішення звернутися до Печерського райсуду з проханням роз`яснити порядок виконання Центральною виборчою комісією цієї ухвали.

Як повідомив журналістам учасник пікету - голова Солом‘янської районної організації Християнсько-ліберальної партії Роман СЛОБОДЯН, „люди на виборах голосували за конкретних депутатів, які з ними зустрічалися, працювали”. „Є нонсенсом, що можна не збирати засідання міських і районних рад, а просто зібрати політичних керівників і вирішувати долю району чи долю міста”, - наголосив він.

За словами Р.СЛОБОДЯНА, у законі про імперативний мандат для місцевих депутатів містяться норми, які заборонені усіма європейськими конвенціями, тому застосовувати їх у демократичному суспільстві є неприпустимим.