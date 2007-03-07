Єврокомісії не подобається підвищення цін на візи для українців

Представник Європейської комісії Емма УДВІН вважає, що збільшення вартості віз для українців через залучення компанії-посередника VFS суперечить духу угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Україною.

Про це вона заявила кореспонденту УНІАН, коментуючи рішення Бельгії та Нідерландів надавати візи українцям через посередництво міжнародної компанії VFS, та рішення посольства Німеччини в Україні співпрацювати з цією компанією для призначення часу співбесід.

“Ви маєте розділяти, що є легальні положення, а є дух угоди. В тому, що вони роблять, нема нічого, що суперечило б суті угоди, однак ми вважаємо, що підвищення цін суперечить ідеї та духу угоди”, - сказала Е.УДВІН.

Вона наголосила, що головною метою угоди між Україною та ЄС було полегшення та прискорення отримання українцями європейських віз і в жодному разі не навпаки.

Е.УДВІН зазначила, що створення центру обробки запитів на візи загалом не суперечить положенням угоди між Україною та ЄС, оскільки питання процесу організації видачі віз та вартості віз мають вирішувати країни-члени.

“Таким чином, в питанні візових зборів, фактичне підвищення до 60 євро слід розглядати в аспекті відповідності духу угоди, яка спрямована на виключення підвищення вартості віз для України. Таким чином, ми не підтримуємо такі ціни”, - наголосила Е.УДВІН.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня посольства Бельгії та Нідерландів розпочали прийом документів на видачу віз від українців через спеціальний Центр обробки візових запитів, створений фірмою VFS. Вартість послуги в центрі – 170 грн. (приблизно 25 євро). Крім того, громадяни мають сплатити вартість візи – 35 євро. Посольство Німеччини також заявило про те, що призначатиме час для першої зустрічі через посередництво компанії VFS. Вартість послуги – 5 євро, плюс вартість візи – 35 євро.

2 березня Надзвичайний та Повноважний посол Франції в Україні Жан-Поль ВЕЗІАН заявив, що Франція та Італія також розглядають можливість співпраці з компанією VFS для видачі віз українським громадянам.

Згідно з наданими посольствами зазначених країн відомостями, компанія VFS співпрацює з 46 посольствами держав-членів ЄС у 18 країнах світу, в тому числі з представництвами Бельгії, Нідерландів та Великої Британії в Москві.

6 березня речник Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ повідомив, що МЗС звернулося до Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів, Міністерства культури і туризму, Міністерства праці та соціальної політики, Антимонопольного комітету, Державної податкової адміністрації та Служби безпеки України з проханням проаналізувати на відповідність українському законодавству діяльність компанії VFS на території України в сфері візового обслуговування громадян, зокрема в частині оплати послуг, її монопольного статусу.

Довідка УНІАН. Україна і Європейський Союз парафували угоду про спрощення візового режиму 27 жовтня 2006 року.

Угода про спрощення візового режиму, зокрема, передбачає, що рішення щодо видачі чи відмови у видачі візи прийматимуться протягом 10 днів та буде зменшена кількість документів, які необхідно буде подавати для оформлення візи. Крім того, ця угода передбачає спрощені критерії для видачі багаторазових віз для багатьох груп людей, зокрема, близьких родичів громадян ЄС, водіїв вантажівок, бізнесменів, студентів, журналістів та членів офіційних делегацій. Крім того, планувалося, що вартість Шенгенської візи буде закріплена на рівні 35 євро, а безкоштовні візи видаватимуться близьким родичам громадян ЄС, студентам, інвалідам, журналістам та пенсіонерам.

Україна та ЄС планують підписати угоду влітку цього року.