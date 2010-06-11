Гендиректор ТВі: Хорошковський ще диктуватиме Януковичу умови

Генеральний директор ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ вважає, що голова Служби безпеки України та власник групи телеканалів “Інтер” Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ “хоче призначити ручну Нацраду (з питань телебачення та радіомовлення України)”, після чого “він фактично контролюватиме все й диктуватиме теперішньому Президенту і владі свої умови”.

Про це М.КНЯЖИЦЬКИЙ заявив в інтерв’ю УНІАН, говорячи про конфлікт між групою “Інтер” та телеканалами ТВі та “5-м”.

Зокрема, на запитання “Відбирання частот – це виключно бізнес-інтереси, економічна гра чи одночасно й політичний тиск, запровадження своєрідної цензури?”, гендиректор ТВі відповів: “Це спроба пана ХОРОШКОВСЬКОГО запровадити механізм контролю над усіма ЗМІ. Думаю, він переслідує як і економічні інтереси, так і політичні. Коли ти контролюєш Службу безпеки, усі медіа і всіх суддів, у тебе стає фактично необмежена влада. Чому я кажу “всі медіа”? Тому що є ще два суди проти колишніх членів Нацради ЛЕБЕДЄВОЇ і ПОНЕДІЛКА з вимогою від групи “Інтер” припинити їхні повноваження від 2007 року й скасувати таким чином усі рішення Нацради від 2007 року, в тому числі про ліцензування частини групи компанії “1+1”, частини групи компаній ПІНЧУКА та інших місцевих каналів. І тоді, при тому, що ХОРОШКОВСЬКИЙ хоче призначити ручну Нацраду, він фактично контролюватиме все й диктуватиме теперішньому президенту і владі свої умови”.

На думку М.КНЯЖИЦЬКОГО, “у ХОРОШКОВСЬКОГО великих принципів немає. То він ТИМОШЕНКО підтримував, потім – ЮЩЕНКА, тепер - ЯНУКОВИЧА. Тут питання в особистій владі”.

При цьому він переконаний, що повторення долі ТВі та “5-го каналу” загрожує і телеканалам Віктора ПІНЧУКА: “У мене навіть немає в цьому сумнівів. Якби ХОРОШКОВСЬКИЙ не хотів тиснути, то для чого йому потрібно було робити так, щоб усі ліцензії, у тому числі й телекомпаній групи ПІНЧУКА, припинили свою чинність? Він цього добивається в суді”.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня ц. р. редакційна рада «5 каналу» оприлюднила відкритого листа до Президента В.ЯНУКОВИЧА, в якому звинуватила голову Служби безпеки України В.ХОРОШКОВСЬКОГО як власника медіа-холдингу U.A. Inter Media Group у спробі знищити «5 канал» шляхом можливої відміни судом рішення конкурсу на виділення частот Нацрадою від 27 січня.

8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення ТВі і «5 каналу» частот на мовлення.

В рейтингу найбагатших людей в Україні за 2010 рік голова СБУ В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зайняв 14-е місце. Рейтинг підготовлено журналом «Корреспондент» та інвестиційною компанією Dragon Capital. Вартість статків В.ХОРОШКОВСЬКОГО оцінюється у 804 млн. дол. При цьому, основну частину оцінених статків В.ХОРОШКОВСЬКОГО складають медіа-ресурси, що належать йому.

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