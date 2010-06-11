Литвин пояснив, чому Гримчак і Парубій досі недоторканні

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повернув до Генеральної прокуратури України подання про надання згоди на позбавлення депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України Юрія ГРИМЧАКА і Андрія ПАРУБІЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, В.ЛИТВИН в інтерв`ю журналістам у місті Лімассол (Республіка Кіпр) зазначив, що він виконав рішення Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України. За його словами, комітет запропонував звернутися до Генеральної прокуратури з проханням надати додаткові матеріали щодо цієї справи, і «з урахуванням цього й підписано відповідне звернення до Генеральної прокуратури».

В.ЛИТВИН зауважив, що надалі усе залежатиме від того, яку додаткову інформацію надасть Генпрокуратура і як відбуватиметься розгляд цього питання у профільному комітеті. «Головне - які уроки будуть винесені з того, що відбулося», - додав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, за даними прокуратури Києва, 27 квітня, в день ратифікації Верховною Радою українсько-російської угоди про продовження до 2042 року терміну перебування в Україні Чорноморського флоту РФ народні депутати Ю.ГРИМЧАК і А.ПАРУБІЙ підпалили в сесійному залі димові шашки.

У рамках порушених прокуратурою Києва кримінальних справ за цим фактом генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО направив до парламенту подання про позбавлення Ю.ГРИМЧАКА і А.ПАРУБІЯ депутатської недоторканності.

Депутати оскаржили дії столичної прокуратури в Печерському райсуді Києва.