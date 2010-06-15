Прес-конференція «Заборона теле- та радіореклами пива: причини та наслідки»

16 червня 2010 року о 10:00 в Українському національному інформаційному аґентстві «Укрінформ» (вул. Б. Хмельницького, 8/16, інформаційний центр) розпочнеться прес-конференція на тему: «Заборона телевізійної та радіо реклами пива в Україні: причини та наслідки». Учасники прес-конференції:

Артем СТУПАКОВ, координатор по м. Києву Всеукраїнської громадської організації «Твереза Україна»; Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва»; Володимир ПРОНЕНКО, заступник голови Київської спілки журналістів НСЖУ; Леся ВОВЧИК-БЛАКИТНА, провідний науковий співробітник Інституту психології ім. Г. С. Костюка Академії педагогічних наук України. Зараз Україна, як ніколи, потребує закону, який би обмежував рекламу слабоалкогольних напоїв, оскільки наша держава, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я на 2008 рік, посідає перше місце в світі по вживанню алкоголю серед дітей і молоді. Зокрема, 40 % дітей у віці від 14 до 18 років систематично вживають алкоголь. А за останні 10 років кількість осіб, що знаходяться в залежності лише від пива, зросла в 10–12 разів.

Ініціатори прес-конференції звертають увагу, що проблема алкоголізму в Україні сьогодні набрала шалених обертів, про що свідчить офіційна статистика. Зокрема, щороку через алкоголізм в Україні помирає понад 40 тисяч людей. Алкоголь є на третьому місці серед факторів, що викликають смертність серед населення країни загалом, на другому – як такий, що позбавляє віку працездатну категорію, і на першому – що загрожує смертю людям від 25 до 40 років. Від 700 до 900 тисяч осіб перебувають на обліку як хворі на алкоголізм, проте реальна цифра в 3–5 разів вища. Кожний житель нашої країни протягом року випиває, навіть за заниженими даними офіційної статистики, більше 60 літрів пива (а за оцінками експертів – понад 180 літрів пива, що є абсолютним світовим рекордом!). А за останні 10 років пивних алкоголіків в Україні стало вдесятеро більше. Якщо 10–15 років тому хворих із такою залежністю було один-два на сто алкоголіків, то зараз – більше десяти.

Таким чином, проблема алкоголізму перетворилася на одну з кричущих проблем українського суспільства. Підростаюче покоління спивається, одурманене агресивною рекламою, новими облудами про користь алкоголю, які щоденно нав’язуються медіа. Населення швидко деградує, та найстрашніше те, що цьому сприяє держава, яка не вживає заходів для захисту громадян від алкогольного терору.

Виходячи з цього, організатори заходу наполягають на якнайшвидшому прийнятті у першому читанні законопроекту № 1014-2 про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо обмеження реклами алкогольних напоїв і пива), поданому народними депутатами від БЮТ Миколою ТОМЕНКОМ і Андрієм ШЕВЧЕНКОМ ще 23 квітня 2008 року. Документ передбачає ефективніші обмеження щодо розміщення реклами алкогольних напоїв, пива й інших об’єктів інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої. Зокрема, законопроект пропонує розповсюдити на рекламу пива і напоїв, що виготовляються на його основі, знаків товарів і послуг, під якими випускається пиво і напої, що виготовляються на його основі, обмеження, передбачені для реклами алкогольних напоїв і відповідних торгових марок.

Крім того, пропонується на годину – до 24 години – продовжити заборону реклами алкогольних напоїв на радіо і телебаченні, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої.

Законопроектом також передбачається заборона спонсорства теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої.

Один з організаторів руху «Пивний геноцид – STOP!», головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ звертає увагу на те, що реклама пива і слабоалкогольних напоїв в Україні суперечить суті Закону № 1824-VI від 21 січня 2010 року про прирівнювання пива і слабоалкогольних напоїв до алкогольних і про обмеження їх продажу і споживання.

«У громадських місцях заборонене вживання алкогольних розчинів, в тому числі пива та інших так званих слабоалкогольних напоїв. Незважаючи на це, реклама на телебаченні та постерах продовжує привчати молодь розпивати спиртне у парках і на вулиці. Через алкоголь, тютюн та інші наркотики Україна стрімко вимирає: з 1990 року чисельність населення зменшилася більш ніж на 6,2 млн осіб. Ми стоїмо перед невідворотним вибором: або ми зупинимо пивний геноцид, або українці вимруть. Всім миром, всією громадою треба витягти країну з пивного болота», – наголошує В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Він нагадує, що законопроект № 1014-2 лежав без розгляду в Комітеті ВР України з питань свободи слова та інформації, донедавна очолюваному нинішнім заступником Глави Адміністрації Президента Ганною ГЕРМАН, ще з квітня 2008 року. Хоча, згідно з Регламентом ВР, мав бути розглянутим не пізніш як у 30-денний строк.

І лише після звернення групи депутатів до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА законопроект був включений до розкладу пленарних засідань.

«Сьогодні завдання депутатів і громадських організацій – добитися включення законопроекту № 1014-2 до порядку денного конкретного пленарного тижня та проголосувати за нього хоча б у першому читанні. Тому що розмах пивної пропаганди шокує навіть людей, які самі випивають», – говорить В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.