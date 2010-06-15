У регіоналів розповіли, як дорожать комуністами

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запевняє, що нині не йдеться про зміну формату коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи заяву члена партії «Наша Україна» Юрія ЄХАНУРОВА про можливе входження нашоукраїнців до складу коаліції замість фракції КПУ.

«Це провокаційні заяви, які не мають під собою жодної дійсності. У нас є коаліція і ми дорожимо роботою цієї коаліції», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що створювати новий формат коаліції - це безглуздо, але розширення коаліції за рахунок нових депутатів є позитивним сигналом.

Лідер фракції Партії регіонів також запевнив, що спеціальні переговори про розширення коаліції не ведуться, однак є інформація, що окремі групи депутатів хочуть увійти до складу коаліції. Водночас він не зміг уточнити, про яку саме кількість депутатів йдеться.