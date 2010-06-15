Вінський просить Азарова проконтролювати його проект

Голова партії «Народна влада», екс-міністр транспорту і зв’язку України Йосип Вінський закликає прем’єр-міністра України Миколу Азарова взяти на особистий контроль питання запровадження і розвитку системи «Єдиний електронний квиток».

Відповідний заклик міститься у листі Й.Вінського на ім’я М.Азарова, надісланому у вівторок, 15 червня.

«У 2009 році фахівцями Мінтрансзв’язку розроблено та розпочато запровадження «Єдиного електронного квитка» (ЄЕК). Запровадження ЄЕК мало на меті радикально покращити доступ населення до придбання пасажирських квитків, виведення продажу квитків з «тіньового» режиму та запровадження безготівкової форми розрахунку, забезпечення контролю держави за пасажирськими перевезеннями, запровадження єдиної форми квитка на всі види транспорту та створювало можливість придбання квитків через інтернет на будь-який маршрут», - сказано в документі.

Екс-міністр підкреслює, що «ЄЕК необхідний і для забезпечення Євро-2012».

При цьому Йосип Вінський нагадує, що «Мінтрансзв’язку була створена необхідна методологічна, технічна, організаційна та фінансова база для успішного функціонування ЄЕК, запущено продаж квитків через підприємства «Укрпошти».

«Проте після моєї відставки з посади міністра, прем’єр-міністр Ю.Тимошенко заблокувала подальший розвиток системи ЄЕК. На жаль і сьогодні реальним запровадженням системи ЄЕК ніхто не займається», - додає він.

«Враховуючи надзвичайну соціальну і економічну важливість цього питання прошу Вас втрутитись та взяти це питання на контроль», - закінчує свого листа до прем»єр-міністра М.Азарова екс-міністр транспорту і зв’язку Й.Вінський.