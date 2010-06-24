Янукович придумав, як подолати цензуру

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що найближчим часом буде ухвалено ряд рішень з метою унеможливити цензуру.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

В повідомлені наголошується, що, на думку Президента, під час ініційованої ним розмови учасників об’єднання «Стоп-цензурі» з головою СБУ було знайдено механізми вирішення більшості порушених питань.

Він пообіцяв, що найближчим часом вони будуть формалізовані у вигляді відповідних рішень та документів. В.ЯНУКОВИЧ вважає першочерговим завданням встановлення чітких, прозорих взаємин між органами державної влади та ЗМІ. Це створить дієві запобіжники від цензури, вважає глава держави.

Президент підпише Закон «Про доступ до публічної інформації», якщо за нього проголосує Верховна Рада, йдеться у повідомленні. В.ЯНУКОВИЧ вважає актуальним завданням скоротити терміни задоволення інформаційних запитів до п’яти днів, а в надзвичайних ситуаціях - до двох.

Також Президент підписав доручення підготувати документ, який зобов’яже органи влади суворо дотримуватися положення законів, що регулюють порядок розгляду інформаційних запитів та звернень.

В.ЯНУКОВИЧ також висловився за удосконалення правил акредитації при проведенні заходів за участю керівництва держави. На його думку, ці правила не можуть порушувати право журналістів на вільне збирання і поширення інформації.

Глава держави наголосив, що першим масштабним проектом, який зробить незворотним обраний ним курс на утвердження у країні демократії і свободи слова, стане створення системи суспільного мовлення. В.ЯНУКОВИЧ ініціює найближчим часом розгляд концепції суспільного мовлення на засіданні Громадської гуманітарної ради.