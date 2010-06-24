Нафтогаз купив у Газпрому газ, який сам же продав за 2 дні до того?

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за 11 млрд. куб. м газу.

Про це повідомляється на офіційному сайті Юлії ТИМОШЕНКО.

У повідомленні наголошується, що Ю.ТИМОШЕНКО завжди стояла і стоятиме на позиціях захисту інтересів держави Україна, насамперед - у питаннях відстоювання стратегічної власності.

Зокрема, на підтвердження цього сьогодні на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО обнародувана копія угоди між НАК «Нафтогаз України» і російським «Газпромом» від 20 січня 2009 року, яку було підписано за часів прем`єрства Ю.ТИМОШЕНКО і за якою «Нафтогаз України» повністю розрахувався з «Газпромом».

«Ми сьогодні обнародуємо угоду купівлі-продажу, за якою Україна купила цей газ у «Газпрому», розрахувалася, заплатила 1 мільярд 700 мільйонів доларів і тим самим забезпечила вихід України, Росії, країн ЄС з газової кризи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Згідно з обнародуваним документом, «Газпром» на початку 2009 року придбав у НАК «Нафтогаз України» 11 млрд. куб. м природного газу, поставленого в Україну в режимі транзиту, а потім майже відразу ж продав цей газ назад «Нафтогазу України» за ту ж саму суму.

На підтвердження цього наводяться копії акту здачі-приймання запасу газу в ПСГ відповідно від 4 і 6 лютого 2009 року: в першому продавцем виступає «Нафтогаз України», а покупцем – «Газпром», тоді як у другому вони міняються місцями.

У той же час, в угоді немає жодної згадки про те, що 11 млрд. куб. м газу, які є об`єктом купівлі-продажу, на момент підписання документа належали компанії RosUkrEnergo чи були передані компанією RosUkrEnergo «Газпрому».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» у RosUkrEnergo в 2009 році як компенсацію після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключене зі схеми постачань газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.

До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал прийняв рішення, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу в розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Це рішення є наступним після ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзит і зберігання газу.

22 червня міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО повідомив, що до завершення експертизи постанови Стокгольмського арбітражного суду урядом України переговори з компанією RosUkrEnergo проводитися не будуть.

За словами Ю.БОЙКА, для подальших дій необхідно одержати правову оцінку і провести необхідні рішення. Відповідні документи відправлені на розгляд прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ.

«Відповідний лист із супровідними документами на ім`я прем`єр-міністра вже направлений, і я вважаю, необхідні доручення будуть дані Міністерству юстиції», - заявив Ю.БОЙКО.

Також він зазначив, що в Мінпаливенерго не надходили пропозиції від компанії RosUkrEnergo щодо можливої мирової угоди або відстрочення виплати.