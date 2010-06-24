Тимошенко впевнена, що в неї залишилося «гранітне ядро» у ВР

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО припускає, що склад коаліції може збільшитися до 300 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі, відповідаючи на питання, чи вважає вона за можливе найближчим часом формування у Верховній Раді конституційної більшості.

"У цьому корупційному бульйоні я припускаю все: може бути і 300, і 350", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що хоча їй було "боляче побачити людей без масок у своїй фракції - людей, які за горезвісний мільйон доларів змінили все найдорожче, що у них було: честь, совість та ім`я".

Разом з тим лідер БЮТ бачить в ситуації, що склалася, позитивний момент.

"Залишилося гранітне ядро - 120 чоловік, і вони в нашій політичній силі залишаться", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день до складу коаліції входять 258 народних депутатів.