Бойка вже не було в Нафтогазі, коли Фірташ писав на нього довіреність
Компромат Тимошенко оприлюднила сьогодні
Блок Юлії Тимошенко (БЮТ) обнародував фотокопію довіреностіспіввласника компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) Дмитра ФІРТАША, видану 13 грудня 2005 року нинішньому міністру палива і енергетики України Юрію БОЙКУ з терміном дії до 1 червня 2006 року.
Про це повідомляється на офіційному сайті БЮТ.
Зокрема, згідно з фотокопією довіреності, Д.ФІРТАШ довірив Ю.БОЙКУ бути його представником в органах нотаріату, страхових компаніях, кредитних (банківських) установах, у всіх органах державної влади, організаціях і підприємствах тощо.
При цьому Д.ФІРТАШ довірив Ю.БОЙКУ укладати будь-які дозволені законом угоди і договори, а також управляти і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном тощо.
Як зазначається в повідомленні БЮТ, лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що українська влада стала на захист структури RosUkrEnergo та її надприбутків, а не держави Україна.
«Саме уряд ЯНУКОВИЧА, його найближче оточення відкликали українських юристів-міжнародників, відкликали докази України, які стосувалися дійсного стану речей щодо газу, і, по суті, роззброїли Україну в Стокгольмському суді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо спору НАК «Нафтогаз України» з RosUkrEnergo.
«Наводимо фотокопію документа, яким власник RosUkrEnergo надав нинішньому міністрові палива і енергетики БОЙКУ право управляти і розпоряджатися всім рухомим і нерухомим майном ФІРТАША. Таким чином, документ підтверджує - чиї інтереси насправді захищав у Стокгольмському суді міністр з уряду АЗАРОВА», - наголошується в повідомленні БЮТ.
Нагадаємо, що в березні 2005 року Ю.БОЙКО був звільнений з посад першого заступника міністра палива і енергетики України і голови правління НАК «Нафтогаз України» за ініціативою нового голови Кабінету міністрів України Ю.ТИМОШЕНКО. У квітні 2005 року Ю.БОЙКО був одностайно обраний головою Республіканської партії України (РПУ). У серпні 2006 року постановою Верховної Ради Ю.БОЙКО був призначений міністром палива і енергетики України в новому уряді Віктора ЯНУКОВИЧА. У серпні 2007 року на п`ятому з`їзді Республіканської партії України було ухвалено рішення про складання Ю.БОЙКОМ повноважень голови партії та про процес об`єднання з Партією регіонів.
Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу було вилучено «Нафтогазом» у RosUkrEnergo в 2009 році як компенсація після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключене зі схеми поставок газу до України і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.
До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.
Дане рішення є наступним після ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на поставку, транзит і зберігання газу.