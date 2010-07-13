Зварич: Янукович вчинить нерозумно, якщо не відповість Тимошенко

Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування ситуації у зв’язку з рішенням Стокгольмського арбітражного суду Роман ЗВАРИЧ сподівається, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дасть відповідні пояснення ТСК, що стосуються газових питань.

Про це Р.ЗВАРИЧ заявив сьогодні, під час брифінгу, коментуючи відповідне прохання екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо виклику В.ЯНУКОВИЧА на засідання комісії.

Р.ЗВАРИЧ наголосив, що не хоче політизувати роботу комісії.

«Це для мене важливе і святе, але я не кажу, що пропозиція Юлії ТИМОШЕНКО заполітизована», - сказав він.

Голова ТСК вважає, що В.ЯНУКОВИЧ мав би добровільно прийти на засідання комісії. Р.ЗВАРИЧ запевнив, що свідчення нинішнього глави держави комісія могла б заслухати навіть без преси.

При цьому, за словами Р.ЗВАРИЧА, В.ЯНУКОВИЧ має бути сам зацікавлений у наданні таких пояснень з огляду на ті звинувачення, які лунали з боку Ю.ТИМОШЕНКО. «Я думаю, що це буде нормальний вихід з ситуації, бо не відповісти на ті звинувачення, які лунали з боку Юлії ТИМОШЕНКО, це було б нерозумно з його боку», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН. учора, 12 липня, лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала запросити Президента України В.ЯНУКОВИЧА на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Стокгольмського арбітражу, розслідування фактів діяльності «РосУкрЕнерго» та арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що все, що відбувається на газовому ринку, проходить під безпосереднім керівництвом глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

1 липня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування підсумків рішення Стокгольмського арбітражу.