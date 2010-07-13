Янукович пересів на нещасливий літак?

Після випробувальних польотів до своїх обов’язків став «борт №1» — президентський лайнер А-319.

Про це «Сєгодня» повідомив керівник Управління держохорони Ігор Калінін. За його словами, після всіх обов`язкових формальностей флагман поповнив парк державіакомпанії «Україна» і вже зробив кілька польотів з президентом.

«Віктору Януковичу він припав до душі, — підтверджує один із співробітників авіакомпанії. — Замовлений і проплаченний ще за Ющенка, літак вигідно відрізняється від морально і фізично застарілих побратимів. Він обладнаний подвійною-потрійною системою дублювання основних вузлів і механізмів, що значно підвищує рівень безпеки. У салоні — дорогий інтер`єр, зручні і красиві меблі. Літак пілотують лише двоє людей, а не п`ять, як на машинах радянського виробництва. Командирові основного екіпажа Юрієві Зленку літак теж подобається — слухняний, простий в управлінні».

Льотчик іншої української авіакомпанії оптимізм не розділяє: «З аеробусом постійно щось відбувається. Подейкують, під час фарбування на нього впала щогла, після дооснащения спеціальною технікою розлагодилася центровка. Сируватий він для польотів особливої важливості».