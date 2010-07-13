Тимошенко: дорогі мої "дурдомівці"! Нічого не пропало

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у неї ситуація в Україні асоціюється з долею дурдому в умовах війни.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО пише у своєму персональному блозі, відповідаючи на звернення, яке було розміщено на сайті durdom.in.ua під іменем Ivanovna.

Ю.ТИМОШЕНКО розповіла, що свого часу її вразила історія, яку розповів у новинах один із російських телеканалів. "Це майже короткометражка Кустуріци... Під час війни на Кавказі десь на початку дев’яностих, напризволяще покинули будинок для психічно хворих, тобто – дурдом (ну, так у нас називають подібні заклади, хоча це й не етично, мабуть). Всіх "нормальних" вивели з зони конфлікту. Весь персонал - лікарів і санітарів – евакуювали, а хворих людей забули. Вони залишилися самі - в зруйнованому місті, серед війни, без води, без продуктів, без світла", - пише Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, за її словами, ці немічні люди не здалися, не розгубилися, не впали в розпач. "Вони створили щось на кшталт штабу самопорятунку. Дістали продукти в навколишніх селах, привезли воду, організували догляд за найтяжчими хворими... Вони вистояли в цьому хаосі й безладі, вони не здалися обставинам і перемогли. Треба було бачити цей сюжет. Вони були в тисячу разів нормальніші й кращі, аніж самі нормальні з нормальних", - зазначає лідер БЮТ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, цей приклад є підтвердженням того, що в нинішніх умовах, незважаючи на обставини, не можна втрачати оптимізму. Екс-прем`єр подякувала блогеру за "величезний шматок оптимізму, надії і енергії".

"Іванівно, дорогі мої "дурдомівці"! Нічого не пропало. Ми ще позмагаємося за нашу, а не їхню країну. Нехай сьогодні склалося не так, як хотілося, нехай сьогодні біля влади ті люди, для яких Україна – поняття чуже і незрозуміле... Але ж це всього лише прикрий епізод, а не карма й не остаточний вирок. Ми не віддамо їм Україну, якими б "безпредєльщиками" вони не здавалися на перший погляд... Цьому бульдозеру, як влучно сказала Іванівна, дійсно сьогодні ні холодно, ні жарко... Але ж на кожен бульдозер знайдеться свій рів. Не буде цей бульдозер безкарно й безстроково їздити по країні", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр підкреслила, що готова до боротьби і до роботи. "Давайте діяти спільно. Хоча б тому, що Україна потребує сьогодні ні проданого-перепроданого або зашуганого до нестями амбіційного політичного або екзальтованого "інтелектуального" матеріалу, а людей в повному змісті цього слова. Я їх шукаю та збираю в дієву армію", - закликала вона.