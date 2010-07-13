Діденко пояснював судді, що йому потрібно до стоматолога в Швейцарію

Вчорашнє рішення Печерського суду Києва про заміну запобіжного заходу для Ігоря Діденко з підписки про невиїзд на взяття під варту обумовлено побоюванням прокуратури, що колишній чиновник може виїхати за межу, пише «Дело». Як вказано в матеріалах, які представники прокуратури надали Печерському суду, незадовго до порушення проти Ігоря Діденка кримінальної справи, він звернувся в дипломатичне представництво США з проханням про відкриття візи (кримінальна справа проти Діденка була порушена 10 червня 2010 року). Правда, 8 липня посольство Сполучених Штатів відмовило колишньому першому заступнику голови НАК «Нафтогаз Україна» на в`їзд в США.

Як повідомляв кореспондент УНІАН, на засіданні суду, який обирав запобіжний захід для Діденка, екс-заступник голови Нафтогазу повідомив, що у нього є вид на проживання в Іспанії, а також, що йому було потрібне лікування у швейцарського стоматолога.

"Ваша честь! Я не ховався від слідства. Дізнавшись, що проти мене порушили кримінальну справу, я, перебуваючи за кордоном, повернувся додому. Хоча мені радили поки не повертатися. Вже місяць мене всюди супроводжують карети СБУ, і я, відкриваючи вікно, багато раз говорив їм: хлопці, передайте своєму начальству, що я нікуди не виїду. Мені нічого ховатися від правосуддя. У мене троє дітей, від кого мені тікати? Ваша честь, вас вводять в оману. Вони говорять, що у мене є вид на проживання в Іспанії. Вона у мене є з 2004 року. Мені не хочеться про це говорити, але у мене зубні протези можуть розвалитися. Консиліум наших лікарів радив мені їхати в стоматологічну клініку до Швейцарії. Коли я зрозумів, що їхати не можна, я почав лікуватися в нашій клініці. Там, де мене затримали. Правда є, і вона завжди одна. Її все одно буде знайдено. Верховним Судом все не закінчиться. Ми звертатимемося до міжнародних судів", - заявив Діденко.