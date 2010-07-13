Ющенко піде на Говерлу прибирати сміття

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО традиційно з нагоди річниці проголошення Декларації про державний суверенітет здійснить сходження на Говерлу.

Як повідомляється на сайті “Нашої України”, сходження лідера та активістів партії на Говерлу відбудеться 17 липня.

“Цього року така експедиція не просто приурочена до 20-ї річниці проголошення Декларації, вона має ще й екологічну мету - прибирання сміття, що його залишають на схилах гори численні туристи”, - зазначається в повідомленні.

В ході експедиції, крім екологічної акції, заплановано урочистий мітинг з нагоди ювілейної дати, інтерв’ю керівників партії для ЗМІ, спілкування з представниками творчої еліти тощо.