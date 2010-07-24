Лужков подякував Януковичу за відміну заборони йому на в'їзд до України

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ висловив вдячність Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ за відміну заборони на в`їзд до України.

Як повідомляє РІА «Новости» , про це він сказав у Сімферополі на зустрічі з керівниками парламенту й Ради міністрів Криму.

"Хочу висловити сердечну вдячність Президентові України Віктору Федоровичу ЯНУКОВИЧУ за те рішення, яке він прийняв, надавши мені можливість знову безпосередньо вирішувати питання між Москвою і Кримом, Москвою і регіонами України", - сказав Ю.ЛУЖКОВ.

"Це рішення я як мер оцінюю як абсолютно обґрунтоване, абсолютно нормальне. Як людина я йому (ЯНУКОВИЧУ) дуже вдячний і говорив про це під час недавнього приїзду до Києва", - додав він.

Мер Москви сказав, що дуже радий відвідати Крим після тривалої перерви. "Для мене це щасливий момент", - сказав голова уряду Москви.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЖКОВ 24-25 липня відвідає Севастополь.

У травні 2008 року СБУ ухвалила рішення про безстрокову заборону на в`їзд Ю.ЛУЖКОВА до України, зокрема, через його заяви про те, що Севастополь має бути повернений Росії.

У червні цього року ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЖКОВУ дозволено в`їзд на територію України.

Тим часом, 19 липня Ю.ЛУЖКОВ заявив, що не змінив своєї думки щодо статусу Севастополя.