БЮТ пропонує українцям закидати суди позовами до компанії Фірташа

Блок Юлії Тимошенко закликає громадян підтримати акції БЮТ, спрямовані на недопущення підвищення ціни на газ для населення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Зокрема, БЮТ нагадує, що постановою НКРЕ від 13 липня 2010 р. з 1 серпня ц. р. збільшено ціну на газ для потреб населення на 50%, відповідно, тарифи на гарячу воду і тепло зростають на 25%. У Меморандумі, підписаному з Міжнародним валютним фондом для отримання нового кредиту, задекларовано плани влади збільшити ціну на газ для населення ще на 50% у квітні 2011 року. Натомість, йдеться в повідомленні, “Блок Юлії Тимошенко та партія “Батьківщина” роблять і робитимуть усе необхідне, щоб не дозволити Віктору ЯНУКОВИЧУ та його команді наживатися за рахунок простих людей, зокрема – через підняття цін на газ для населення”. При цьому БЮТ пропонує об’єднати зусилля нашої політичної сили та суспільства й зробити такі дії:

Зокрема, БЮТ закликає громадян звертатися до суду з питання повернення газу компанії “РосУкраЕнерго”. За даними БЮТ, “рішення Стокгольмського суду щодо відшкодування Україною компанії “РосУкрЕнерго” 12,1 млрд. кубометрів газу або 5,4 млрд. доларів США не може вступити в силу без його підтвердження вітчизняним судом. Але, враховуючи нинішній стан судової системи держави, складно сподіватися на правосудне рішення. Закликаємо Вас відстояти свої права та звернутися в якості третьої особи до Шевченківського районного суду міста Києва, який розглядає дане питання”.

За інформацією прес-служби, партія «Батьківщина» оскаржила в Окружному адміністративному суді міста Києва постанову НКРЕ про підвищення ціни на газ для населення. БЮТ очікує, що перше судове засідання в цій справі відбудеться 16 серпня ц.р.

Водночас, БЮТ зазначає, що кожен громадянин України “разом з нами може виступити на захист своїх прав та звернутися до місцевого суду з позовом до НКРЕ щодо оскарження рішення про підвищення ціни на газ для населення”.

Фракція Блоку Юлії Тимошенко зареєструвала у Верховній Раді України проект Закону №6712 від 15 липня 2010 р. “Про мораторій на підвищення цін і тарифів на споживання у побуті природного газу у 2010 році” і вимагатиме його позачергового розгляду та підписання на першому засіданні парламенту 7 вересня 2010 р., йдеться в повідомленні. На переконання БЮТ, “влада не має права встановлювати світові ціни на газ для населення у період фінансової кризи, коли доходи наших громадян значно нижчі, ніж у сусідніх європейських країнах”. Тому Блок Юлії Тимошенко запрошує громадян 7 вересня о 10.00 прийти до Верховної Ради України й підтримати ухвалення проекту Закону “Про мораторій на підвищення цін і тарифів на споживання у побуті природного газу у 2010 році”.

“Влада боїться нашої єдності, разом ми змусимо їх рахуватись з інтересами громадян і не дозволимо їм далі обкрадати державу та народ”, - переконані в Блоці Юлії Тимошенко.