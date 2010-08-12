"Батьківщина" протестує проти ліквідації райрад у Вінниці

У Вінниці представники Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" провели акцію протесту проти ліквідації в місті районних рад.

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту відбулась під приміщенням районного суду м.Вінниці, що по вул.Грушевського, де сьогодні мав розглядатись позов щодо рішення Вінницької міськрада про ліквідацію райрад у Вінниці.

Учасники мітингу стояли з плакатами "Громада за районні ради!", "Ні узурпації влади у місті!", "Районним радам БУТИ!".

"Сьогодні має відбутись засідання суду по розгляду справ громадян м.Вінниці, які подали позовні заяви з тим, щоб визнати не чинним та скасувати рішення Вінницької міської ради про не утворення районних в місті рад", - розповіла голова Замостянської районної ради Альбіна АМЕЛІНА-ПЛАХОТНЮК.

Вона зазначила, що ці 9 заяв були подані ще у жовтні 2009 року, проте після оскарження ухвали про відкриття провадження міською радою, вони були відправлені в апеляційний Київський адмінсуд і там до цього часу були на розгляді.

"Зараз ці справи повернулись до Ленінського районного суду і сьогодні має бути перший попередній розгляд цих справ", - зазначила А.АМЕЛІНА-ПЛАХОТНЮК.

Вона також заявляє, що ці справи навмисно затягуються до 2011 року, коли завершиться строк повноважень нинішнього складу райрад.

У свою чергу депутат Вінницької обласної ради, голова міської партійної організації Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Людмила ЩЕРБАКІВСЬКА назвала рішення Вінницької міськради щодо скасування райрад незаконним. "Рішення Вінницької міської ради про те, щоб відмінити ради і не дозволити їм балотуватись на місцевих виборах 31 жовтня, ми вважаємо незаконним", - сказала вона.

Л.ЩЕРБАКІВСЬКА переконана, що вінницька мерія має провести референдум, громадські слухання для визначення доцільності існування райрад. "Я думаю, що наша міська рада проведе референдум, громадські слухання і з’ясує чи потрібно існування райрад. Я також вважаю, що суд прийме виважене, чесне рішення, по закону", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька міськрада в липня 2009 року відмовилася від створення в місті районних рад після завершення строку повноважень нинішнього складу райрад в 2011 році.

Довідка УНІАН. Вінниця поділяється на три райони - Ленінський, Замостянський та Староміський.