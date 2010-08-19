Польська прокуратура: у справі про катастрофу Ту-154 можуть з'явитися підозрювані

Головна військова прокуратура Польщі не виключає, що в кримінальній справі з розслідування катастрофи літака президента Леха Качинського, який розбився під Смоленськом 10 квітня, можуть з`явитися підозрювані. Про це повідомляє "РИА Новости".

"Наша головна мета - докопатися до істини. При цьому я не виключаю, що в кримінальній справі можуть з`явитися фігуранти", - заявив головний військовий прокурор Польщі Кшиштоф Парульський в Москві.

Російська сторона передала Варшаві у четвер 11 томів справи про катастрофу літака Качинського. За словами Парульського, в переданих документах містяться серйозні докази. "Ми їм повністю довіряємо", - сказав польський прокурор.

Літак польського президента Качинського розбився під Смоленськом 10 квітня. Загинули 96 людей- 88 пасажирів і вісім членів екіпажу. Серед загиблих - президент Польщі, його дружина і представники керівництва країни. Вони летіли в Катинь, щоб взяти участь в жалобних заходах.