Попов продовжує вірити, що Київміськбуд належить місту

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ наполягає на своїй позиції, що холдингова компанія «Київміськбуд» залишається власністю столичної громади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я вважаю, що «Київміськбуд» не має повернутися, а він є власністю міста Києва. І це моя принципова позиція. І той, хто вважає, що це не власність територіальної громади, нехай з нами сперечається», - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, юристи, з якими він консультувався, з цим погоджуються.

О.ПОПОВ повідомив, що 5 жовтня відбудуться збори акціонерів компанії, на яких, він сподівається, буде «розставлено всі крапки над «і» і дано відповіді на всі питання».

На запитання журналістів, чи діє на сьогодні рішення Київради від 2007 року про дозвіл на продаж акцій «Київміськбуду», що належать територіальній громаді столиці, і через що угоду про продаж цього пакету можна вважати діючою, О.ПОПОВ сказав: «Я можу нагадати про всяк випадок, що був указ Президента про мораторій на приватизацію цього об’єкту».

Перший заступник голови КМДА ще раз підкреслив, що «Київміськбуд» залишається і залишатиметься у власності громади.

«І якби я не був переконаний в тому, що це так, я б ніколи не розпочав цю роботу. До речі, вона буде стосуватись, така ініціатива, відносно інших підприємств, які належать до комунальної власності, і де є спірні питання щодо цього приводу», - сказав О.ПОПОВ.

Зокрема, за його словами, це стосується «Київводоканалу» та «Київгазу».

«Ми вважаємо, що ті пакети акцій, які були півтора-два роки тому у Києва, вони в нас залишаються», - зазначив О.ПОПОВ. (Власність київської громади в статутному фонді «Київводоканалу» становить 25,46%, «Київгазу» - 28,45% - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, голова Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) України Дмитро ТЕВЕЛЄВ 2 вересня 2010 року заявив, що муніципальний пакет акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у розмірі 80% було продано на аукціоні на Українській універсальній торговій біржі фінансової компанії "Новий регіон" за 114 млн. 75 тис. грн.

За його словами, комісії не вдалося відстежити подальшу долю акцій "Київміськбуду" у зв`язку з відсутністю "Нового регіону" і ФС "Україна" за місцем реєстрації, а також звітності від цих компаній.

Того ж дня, 2 вересня 2010 року, у прес-службі "Київміськбуду" повідомили, що власниками 80% акцій холдингу стали інвестиційні компанії Atima Ltd., Investion Ltd. і Akvista Ltd.

Раніше перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявив про намір київської влади відстояти інтереси міста й повернути 80% акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у власність міської громади.

Генпрокуратура України в позові від 20 серпня 2010 року просить Господарський суд Києва визнати договір Головного управління комунальної власності КМДА з ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон» (Київ) від 29 липня 2009 року про продаж 80% акцій АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" недійсним і зобов`язати "Новий регіон", а також реєстраторів "Київміськбуду" – ТОВ "Компанія "Термінал-Реєстр" і ТОВ "Адрем" – повернути акції Києву.

ДКЦПФР із 6 серпня на виконання розпорядження Генпрокуратури припинила на шість місяців обіг акцій "Київміськбуду".

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді й перебували в управлінні Київської міськдержадміністрації.