Уперше цю фічу запустили навесні 2012 року.

Лувр прощається з Nintendo 3DS: у вересні 2025 року музей завершить використання портативних консолей як аудіогідів, що означає кінець досить незвичного, але довгоживучого союзу між мистецтвом та іграми.

Сервіс запустився ще навесні 2012 року: за 6 євро відвідувачам видавали Nintendo 3DS із попередньо встановленим застосунком, який не лише підказував, у якому залі музею вони перебувають, а й супроводжував їх більш ніж 30 годинами аудіокоментарів, зображеннями і навіть 3D-моделями творів мистецтва.

Усе це працювало завдяки вбудованій навігації та інтерфейсу, розробленому за участю Сігеру Міямото, батька Mario і Zelda.

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Проєкт був настільки знаковим для Nintendo, що 2013 року вони навіть випустили окрему версію застосунку в eShop, що дала змогу "пройтися Лувром" просто з дому.

Вийшов окремий випуск Nintendo Direct, присвячений Лувру, і навіть епізод Iwata Asks, у якому обговорювали, як Міямото пропонував додати анімації: наприклад, дати Венері Мілоській руки, а статуї солдата - витягнути меч. Лувр, звісно, ввічливо відмовився від таких інновацій.

Чим саме замінять 3DS, поки не ясно. Можливо, на зміну прийдуть Switch Lite або зовсім сторонні пристрої. Про плани ні Nintendo, ні Лувр поки не поширюються.

Раніше ми розповідали, що Nintendo подала до суду на компанію, яка показала, який вигляд має Switch 2 до анонсу консолі. Нібито Genki могла відтворити такий точний макет тільки в разі доступу до конфіденційної інформації.

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