І Devolver Digital не хвилює, коли це станеться.

Поки великі видавництва розчистили календар, побоюючись настання GTA 6, Devolver Digital вирішила піти в лоб. Компанія офіційно оголосила, що випустить свою гру того ж дня - 26 травня 2026 року: "Від нас не втечеш".

Що це буде за гра - неясно. Серед можливих кандидатів фігурують Enter the Gungeon 2 або Hotline Miami 3. Але й без того зрозуміло: Devolver розраховує не на конкуренцію, а на ефект контрасту, як це вже трапилося з Animal Crossing і Doom Eternal, що вийшли в один день 2020 року і несподівано посилили одна одну завдяки різниці настроїв ігор та мемам, які послідували за цим.

Devolver відома схильністю до провокацій і вмінням перетворювати видавничу стратегію на перформанс. Їхня ставка, найімовірніше, не на охоплення аудиторії GTA, а на те, щоб привернути увагу саме за рахунок сусідства з найбільшим релізом десятиліття.

Відео дня

Нещодавно Devolver анонсувала нову гру Беннета Фодді, творця "мужика в казані". Проєкт Baby Steps стане справжнім симулятором ходьби, де гравцеві потрібно буде контролювати кожен крок головного героя.

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