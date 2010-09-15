Нардеп: якщо 20 тисяч вірян - проблема, то що буде під час Євро-2012?

Народний депутат, президент Українського єврейського комітету Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що Україні необхідно розвивати систему безпеки масових заходів за участю іноземних туристів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі депутата.

Беручи до уваги інциденти в ході нещодавнього візиту паломників-хасидів до Умані, О.ФЕЛЬДМАН зауважив, що Україна не готова до проведення багатолюдних заходів за участю іноземців, що є надзвичайно актуальним напередодні Євро-2012.

«Якщо є проблема з тим, що в одному місці збирається 20 тисяч вірян, то давайте уявимо собі, на що може перетворитися приїзд сотень тисяч футбольних уболівальників в одне з українських міст? Треба серйозно розвивати цей напрям громадської безпеки», - акцентував О.ФЕЛЬДМАН.

Він підкреслив, що Україна, «на відміну від інших країн, поки немає досвіду забезпечення безпеки для величезної кількості людей», але благодійний Фонд Олександра Фельдмана і ряд громадських організацій готові надати допомогу державі в підготовці правоохоронних органів до роботи з іноземцями, в інформуванні туристів про особливості поведінки в Україні, а також в підготовці місцевої влади до проведення заходів у рамках Євро-2012.

О.ФЕЛЬДМАН також нагадав, що незабаром набуває чинності угода про відміну візового режиму між Україною та Ізраїлем, і взаємний обмін туристами ще збільшиться.