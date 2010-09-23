Нунсівець підказує коаліції, на чому можна зекономити 600 мільйонів

У законі про дошкільну освіту треба скасувати норму, що стосується примусової дошкільної освіти, бо вона порушує конституційне право батьків на виховання дітей дошкільного віку в родині та не може бути реалізована з об’єктивних причин. У цьому Верховну Раду збирається переконати нардеп від фракції НУ-НС В`ячеслав Кириленко, який зареєстрував у парламенті проект закону про про внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" (про недопущення примусової дошкільної освіти).

У пояснювальній записці до законопроекту нардеп вказує, що хоча Конституція й гарантує кожній дитині право на дошкільну освіту, фактично держава не здатна забезпечити необхідну кількість місць у дитсадочках. “Навіть за умов, коли дитячі садки не відвідують 43% дітей дошкільного віку, середня наповнюваність дитсадків становить 108%. В дитсадках просто фізично не вистачає місць. В сільській місцевості (де дитсадки відвідують лише 33% дітей дошкільного віку) дитсадки існують далеко не в усіх селах, що створює нездоланні перешкоди для виконання закону багатьма родинами”, - пише нардеп.

До того ж, вказує Кириленко, “відмова від примусового відвідування дитсадків дітьми віком від 5 років, які зараз ці дитсадки не відвідують, призведе до економії не менш як 600 млн. гривень на рік. Якщо ж узяти до уваги видатки на будівництво нових приміщень дитсадків, щоб вони були фізично здатні прийняти 100% дітей старших 5 років, ця сума буде значно більшою”.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2010 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», яким було запроваджено обов’язкову дошкільну освіту дітей віком від 5 років.