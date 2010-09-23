У КС нагадують, що Венеціанська комісія вказувала на помилки у політреформі

Венеціанська комісія ще у 2005 році наголошувала, що зміни до Конституції України від 8 грудня 2004 року були прийняті з порушенням процедури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час усних слухань Конституційного Суду щодо конституційності політреформи 2004 року заявив суддя-доповідач у цій справі Сергій ВДОВИЧЕНКО.

«Хоча Конституційна реформа тривала кілька років, закон від 8 грудня 2004 року (№2222-IV – УНІАН) про внесення змін був прийнятий поспішно з метою вирішення гострої політичної кризи», - процитував С.ВДОВИЧЕНКО висновок Венеціанської комісії від 13 червня 2005 року щодо конституційної реформи України.

Він також зазначив, що Парламентська Асамблея Ради Європи у 2005 році також висловлювала занепокоєння, що Конституційна реформа в Україні була здійснена без додержання необхідних процедур, і рекомендувала Україні виправити ці помилки.

С.ВДОВИЧЕНКО повідомив, що свої висновки щодо конституційності внесення змін до основного закону висловили також Президент України, прем`єр-міністр, Міністерство юстиції, наукові та учбові заклади України. Зокрема, Президент України та прем`єр-міністр у своїх висновках зазначили, що закон №2222 був прийнятий без додержання необхідних процедур, зокрема – не було висновку Конституційного Суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 вересня, Конституційний Суд України у формі усного слухання розпочав розгляд справи за конституційним поданням 252 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону №2222-IV від 8 грудня 2004 року «Про внесення змін до Конституції України».