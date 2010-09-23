У Яценюка розказали, як від кодексу Азарова вже постраждали школярі

Верховна Рада України витратить понад 1 млн. грн. на папір для друкування проекту Податкового кодексу, в той час як українські школярі залишаються без підручників.

Про це заявила координатор напрямку «Суспільство знань» Уряду змін Лілія ГРИНЕВИЧ, повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Фронт Змін».

Вона зазначила, що сьогодні, всупереч обіцянкам Міністерства освіти та науки України, значна частина навчальних закладів не забезпечені необхідною літературою. За словами Л.ГРИНЕВИЧ, в той же час «у Верховній Раді виділяють 1 мільйон 30 тисяч гривень на закупівлю паперу для роздруківки проекту Податкового кодексу для народних депутатів».

Л.ГРИНЕВИЧ назвала «цинічними» висловлювання одного з урядовців про те, що діти можуть обійтися і без підручників, бо могли б користуватися електронними книгами, що, мовляв, зекономить державі сотні тисяч кубометрів деревини щорічно і позбавить учнів необхідності носити багато важких книг. Вона нагадала, що на сьогодні українські школярі не забезпечені необхідними пристроями для читання електронних підручників. Л.ГРИНЕВИЧ наголосила, що, економлячи на учнях, «у вищих посадових осіб держави знайшлася можливість закупити тонни паперу на понад мільйон гривень для друку документів народним депутатам».

Л.ГРИНЕВИЧ зауважила, що, за повідомленнями ЗМІ, Управління справами Верховної Ради «8 вересня 2010 року уклало договір з ТОВ «Український папір» про закупівлю 75 тонн паперу (близько 30 тисяч пачок) на загальну суму 1 мільйон 30 тисяч гривень, і таку екстрену закупівлю паперу у раді пояснили, в першу чергу, необхідністю друку для кожного народного депутата проекту Податкового кодексу України». Вона наголосила, що за ці гроші можна купити кожному з народних депутатів по ноутбуку з необхідними функціями для роботи з документами. «Таким чином «слуги народу» на власному прикладі впровадили б ідею повсякденного використання електронної книги», - додала Л.ГРИНЕВИЧ. При цьому вона додала: «Інша справа, що важко вирахувати суму, яка знадобилася б для того, аби всі без винятку народні обранці набули елементарних навичок користування комп’ютером».

«Тож нині нові технологічні рішення залишаються тільки у риториці влади, а на ділі вона не здатна їх запровадити навіть у парламенті, а вже тим більше – у кожній українській школі», - переконана Л.ГРИНЕВИЧ.