У партії Ющенка вже хочуть позачергових виборів Президента й ВР

Івано-Франківська обласна організація партії «Наша Україна» вимагає проведення позачергових виборів Президента та Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації, про це йдеться у зверненні ХІІ конференції Івано-Франківської обласної організації політичної партії «Наша Україна» до українського народу, органів державної влади та місцевого самоврядування.

«Рішення Конституційного Суду провокує конституційну кризу, адже жодний державний орган, у тому числі парламент і Президент, не можуть вважатися легітимними, – наголошується у документі. - Мова йде про узурпацію влади у найгіршому варіанті. За існуючих умов ніхто з них не має права на здійснення владних повноважень».

«Нашоукраїнці» вимагають «від органів, повноважених у формуванні Конституційного Суду, відправити діючий склад суду у відставку за порушення присяги судді». «У випадку невиконання цієї вимоги залишаємо за собою право ініціювати всеукраїнський референдум з відставки суддів Конституційного Суду», - наголошують автори заяви.

Від Верховної Ради України члени Івано-Франківської обласної організації партії «Наша Україна» вимагають «негайного скликання Конституційної асамблеї, передумови якої вже закладено всенародним обговоренням проекту, поданого Віктором ЮЩЕНКОМ у 2009 році».

Також «нашоукраїнці» вимагають проведення «позачергових виборів Президента та Верховної Ради України».

Крім того, делегати конференції закликали депутатів місцевих рад усіх рівнів вимагати ухвалення нової Конституції України у зв`язку з конституційною кризою.

Обласна організація партії "Наша Україна", закликаючи громаду краю до «витримки та спокою», водночас заявляє, що «ніколи не стояла і не стоятиме осторонь процесів, що відбуваються у державі та суспільстві».

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв’язку з порушенням процедури його розгляду та прийняття. Конституційний Суд України поновив чинність Конституції 1996 року та звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону.