Міжнародні спостерігачі сумніваються, що вибори в Україні будуть вільними

Міжнародні спостерігачі сумніваються у тому, що місцеві вибори в Україні 31 жовтня будуть вільними.

Про це говориться у переданій УНІАН заяві делегації Національного Демократичного Інституту, до складу якої входили політичні лідери США, Канади та Європи (НДІ) і яка працювала в Україні з 3 по 7 жовтня з метою надати оцінку передвиборчій ситуації у країні.

НДІ у своїй заяві зазначає, що проведені українським парламентом швидкі законодавчі зміни дають ще більше підстав сумніватися у спроможності української влади бути нейтральним адміністратором під час виборчої кампанії та в день голосування.

Міжнародні спостерігачі зазначають, що таке «сприйняття неминуче впливає на рівень довіри до справедливого ведення виборчого процесу», і саме тому «необхідно невідкладно вжити додаткових заходів у застосуванні законодавства, яке б підвищило рівень прозорості виборів та довіру виборців до виборчого процесу».

У заяві також говориться про надзвичайну стурбованість делегації повідомленнями про випадки утисків співробітниками Служби безпеки громадських активістів, а також численними достовірними заявами про залякування кандидатів представниками органів влади.

Ще одним приводом для занепокоєння є потенційні зловживання свободою дій членів виборчих комісій, зазначають в НДІ. «За умов надзвичайної політизації членів виборчих комісій на місцях, делегація звертає увагу на поширені побоювання щодо того, що ті, хто матиме контроль за виборчими комісіями, зловживатимуть своїми повноваженнями під час підрахунку голосів, складання протоколів та інших дій», - вважають члени делегації Національного Демократичного Інституту.

НДІ також стурбований ситуацією із формуванням територіальних виборчих комісій, оскільки «мінімум три члени ТВК з вісімнадцяти можуть ухвалювати рішення щодо визначення результатів виборів та інші важливі рішення, в тому числі й щодо зняття кандидатів з реєстрації. «Це призвело до поширення побоювань, що в роботі ТВК може домінувати думка лише декількох її членів», - зазначають спостерігачі.

У заяві говориться, що делегації стало відомо про випадки, коли членам ТВК від опозиції перешкоджали відвідувати засідання комісій. В інших випадках деякі засідання ЦВК та ТВК не були публічними, як того вимагає закон, що не дозволило відвідувати ці засідання незалежним спостерігачам.

Свою стурбованість делегація висловила і щодо повідомлень про збільшення кількості насильницьких нападів на журналістів за останні кілька місяців.

«Багато політичних партій під час бесід з делегацією порушили питання щодо так званого «клонування», тобто створення більш ніж одного місцевого осередку однієї й тієї ж партії, які заявляють, що саме вони представляють партію. «Клонування» підриває здатність лідера партії сформувати списки кандидатів, які дійсно представляють його партію. Крім того, виборці можуть бути введені в оману і заплутатись у тому, котрий із осередків дійсно представляє цінності та ідеологію партії», - зазначають спостерігачі.

НДІ рекомендує українській владі вжити всіх необхідних заходів для забезпечення рівних умов і створення сприятливого клімату для проведення вільних виборів. Наприклад, керівникам правоохоронних органів, Служби безпеки, а також керівникам великих установ, таких як університети, слід утримуватися від обговорення з підлеглими кандидатур або інших питань, що стосуються виборчого процесу, які можуть бути витлумачені як спроби чинення тиску чи залякування.

«Адміністративний ресурс не повинен застосовуватися в інтересах будь-кого з кандидатів чи партій», - переконані члени делегації НДІ.

«Процедура реєстрації місцевих партійних осередків повинна бути переглянута задля запобігання випадкам «клонування». Українська влада повинна розглянути питання про створення спеціальної групи із представників різних партій для аналізу ролі партій, судів, органів виконавчої влади та вироблення рекомендацій для уникнення подібної ситуації на наступних виборах», - зазначається у заяві.