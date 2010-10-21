Посольство України в Чехії зреклося Данилишина

Посольство України в Чехії заперечує, що Богдан Данилишин відвідував його цього тижня, сказав Радіо Свобода речник посольства Андрій Моторний.

«Я не маю інформації про відвідини паном Данилишиним посольства. В робочому графіку зустрічей в посольстві чи консульському відділі Посольства ні його прізвища, ні прізвищ осіб, які б його офіційно представляли, немає», – заявив він.

Також речник додав, що йому нічого не відомо про факт затримання поліцією Чехії Богдана Данилишина поблизу Посольства України цього тижня.

Як повідомляв УНІАН, адвокат екс-міністра, затриманого в Празі в понеділок, Степан Українець, заявив, що його підзахисний добровільно приїхав з Німеччини на зустріч із представниками української прокуратури в посольстві України в Чехії.

За словами адвоката, який особисто заходив з Данилишиним до посольства і спостерігав затримання, українські слідчі примусово вивели Данилишина з будинку посольства і відразу за воротами передали його представникам кримінальної поліції Чехії.