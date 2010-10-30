У Чернівцях люди Яценюка хотіли зняти з виборів конкурента?

Чернівецька міська виборча комісія не задовольнила скаргу місцевої організації «Фронту змін» щодо зняття з виборів одного з кандидатів-мажоритарників до Чернівецької міської ради.

Головною претензією «Фронту змін», як стверджує неугодний конкурент, було використання мажоритарником у його передвиборних листівках зеленого кольору та графічних вказівників, які партія Яценюка оголосила своєю інтелектуальною власністю.

Кандидат-мажоритарник, керівник «Інституту розвитку міста Чернівці» Олег Хавич, заявив, що на його думку, такі дії «фронтовиків» за день до виборів є нічим іншим, як спробою позбавити людей вибору та повторенням на теренах рідної для А.Яценюка Буковини тих самих методів, які його політична сила засуджує в інших регіонах України.

«Тиждень тому голова обласної організації «Фронту змін» М.Бурбак у брутальній формі вимагав від мене змінити мої листівки, погрожуючи чомусь цивільним позовом після виборів. Коли я відмовився, на території округу масово з’явилася агітаційна продукція з фальшивими вихідними даними, яка закликала голосувати за «Фронт змін»… і О.Хавича як кандидата від цієї партії, хоча я висунутий від іншої політичної сили. Одразу після цього «фронтовики» почали вимагати мого зняття з виборів. Я переконаний, що все це витончена провокація проти мене як єдиного кандидата, який народився і виріс в окрузі. Безумовно, я буду оскаржувати в суді винесене мені комісією попередження», – так описав розвиток подій Хавич.

Водночас, за його інформацією, представники «Фронту змін» сповнені рішучості довести розпочату справу до кінця. О.Хавич стверджує, що з джерел в міській виборчій комісії отримав дані про те, що члени ДВК та спостерігачі від «Фронту змін», нібито, отримали вказівку фабрикувати докази агітації за нього в день виборів. На підставі цих неправдивих свідчень, стверджує джерело, планується зробити повторну спробу зняти О.Хавича з виборів у день голосування або взагалі оголосити вибори в окрузі недійсними.

«Мені прикро, що спробу позбавити чернівчан вибору робить політична сила, яку очолює колишній мешканець нашого європейського міста. Сподіваюсь, що «Фронт змін» відмовиться від методів усунення конкурентів, притаманних швидше євразійським режимам та їхнім апологетам в Україні» - наголосив Олег Хавич.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня на прес-конференції у Чернівцях А.Яценюк заявив: «у нас створено реальну машину для захисту результатів виборів», додавши, що для протидії фальсифікаціям потрібні не декларації і меморандуми, а практичні дії і механізми.