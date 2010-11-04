Чому вибори в Україні не можуть вважатися демократичними?

Місцеві вибори в Україні відбулися з порушенням міжнародних стандартів та недотриманням належної практики організації та проведення виборів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Громадянської мережі “Опора” щодо проведення місцевих виборів 31 жовтня.

У документі зазначається, що висновки “Опори” грунтуються на результатах довготермінового та короткотермінового спостереження, критеріях та принципах демократичних виборів, які викладено в документах Венеціанської комісії, Копенгагенської конференції та Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Українські місцеві та міжнародні місії спостереження повинні брати до уваги саме ці критерії.

Згідно з висновками “Опори”, прийняття нового закону про місцеві вибори напередодні дня голосування без широкого громадського обговорення погіршило його якість. Непропорційне представництво у виборчих комісіях підірвало довіру громадськості до їхньої неупередженої роботи.

Крім того, у Громадянській мережі вважають, що недостатня підготовка та відсутність навчання членів виборчих комісій створили передумови для маніпуляцій, а вибіркове застосування або ігнорування закону територіальними виборчими комісіями створило додаткові перешкоди для ведення кандидатами виборчої кампанії.

Разом із тим “Опора” наголошує на недостатньо активній реакції представників влади та правоохоронних органів на випадки адміністративного тиску та залякування кандидатів і членів комісій, що створило атмосферу суспільної недовіри. Неналежний контроль з боку членів комісій за процесом друку та низький рівень захисту бюлетенів створив можливості для зловживань, вважають в організації.

“Водночас, недостатньо якісна організація дня голосування призвела до порушення принципу індивідуального і таємного волевиявлення. Порушення норм закону при підрахунку голосів та підбиття підсумків призвело до викривлення результатів голосування в окремих громадах”, - заявили в “Опорі”.