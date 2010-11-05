Народна партія буде представлена в 20 облрадах і в Севастополі

Народна партія, за попередніми результатами місцевих виборів, буде представлена у 20 обласних радах та у Севастопольській міській раді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Народної партії.

“Остаточні результати місцевих виборів ще не оголошені, однак відповідно до результатів паралельного підрахунку, вже можна говорити про певні вагомі здобутки Народної партії на виборах до обласних рад”, - йдеться у повідомленні.

Так, Народна партія буде представлена в 20 обласних та Севастопольській міській радах. Зокрема, найбільше представництво в облрадах висуванці Народної партії здобули у таких областях: Житомирська – 19 депутатів, Черкаська – 11, Кіровоградська та Хмельницька – по 10, Івано-Франківська – 9. По 5-7 представників від Народної партії буде у Вінницькій, Волинській, Миколаївській, Одеській, Рівненській і Хмельницькій обласних радах. Представники партії також увійдуть у Запорізьку, Київську, Львівську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську, Чернівецьку і Чернігівську обласні та в Севастопольську міську ради.

“Про зростання підтримки Народної партії населенням Івано-Франківщини, Черкащини, Житомирщини, Волині, Львівщини, Харківщини, Сумщини, а також Севастополя свідчить той факт, що місцеві парторганізації збільшили своє представництво у відповідних обласних радах і в Севастопольській міській раді. Офіційний підрахунок голосів ще не завершено, натомість можна з упевненістю зазначити, що загальна кількість представників від Народної партії, обраних до облрад, становить 110 осіб. Це – понад 4% від загальної кількості обласних депутатів”, - зазначили у прес-службі.