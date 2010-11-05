Результати виборів до Івано-Франківської міськради

До Івано-Франківської міської ради на виборах 31 жовтня пройшло 7 політичних сил. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні оголосили на засіданні Івано-Франківської міської територіальної виборчої комісії.

Зокрема, на виборах і міськраду ВО «Свобода» отримала 26,07% або 23 тис.149 голосів виборців, «Фронт змін» - 13,75% або 12тис. 206 голосів, ВО «Батьківщина» - 9,23% або 8 тис.196, Партія регіонів - 7,78% або 6 тис. 907, «Третя сила» - 6,38% або 5 тис 666 голосів, «Удар» - 5,19% або 4 тис. 612, «Наша Україна» - 4,25% або 3 тис.776 голосів виборців.

Не підтримали жодну партію - 6,85% або 6 тис. 84 виборці. У виборчі списки було внесено 179 тис. 216 виборців, взяли участь у голосуванні 88 тис.764 особи.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківській міськраді 60 депутатів.

У виборах до Івано-Франківської міськради брали участь кандидати у депутати від 41 партії.