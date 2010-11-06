Литвин: до рад пройшли ті, хто абсолютно не готовий працювати

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що наступний парламент має обиратися за мажоритарною системою.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Рада".

В.ЛИТВИН заявив, що, на його думку, є багато випадків, коли за результатами виборів 31 жовтня до місцевих рад пройшли ті, хто абсолютно не готовий працювати над розв’язанням проблем людей. На переконання спікера, це сталося тому, що люди голосували в основному за рекламу партій та їхніх лідерів, не знаючи, хто внесений до партійних списків, і яке відношення вони мають до тієї чи іншої територіальної громади. Водночас В.ЛИТВИН висловив думку, що у мажоритарних округах перемогли саме ті люди, яких поважають і знають в суспільстві, у кожній конкретній громаді.

"Це свідчення того, що нам у виборах до Верховної Ради України треба зробити наступний крок і повністю перейти на вибори в округах, на мажоритарну виборчу систему і не змагатися зараз, коли буде дата виборів, оскільки це – похідне і другорядне", - вважає спікер.

За його словами, для цього парламентарії мають проголосувати за закон про вибори до Верховної Ради України, який би базувався на принципах мажоритарної виборчої системи.

Водночас голова ВР зазначив, що у цьому законі потрібно передбачити підзвітність депутатів виборцям і механізм їх відкликання. Обрання парламенту за таким законом, на думку В.ЛИТВИНА, запобігатиме «досягненню кулуарних домовленостей», прийняттю великої кількості лобістських рішень, а також «безглуздому блокуванню» роботи Верховної Ради. Натомість, вважає політик, домінуватимуть інтереси виборців і країни загалом.

В той же час голова ВР, говорячи про перспективи ухвалення такого закону, зауважив, що «якщо це рішення поставити у залежність від волі політиків і партій, воно ніколи не буде прийнято».

«Очевидно, потрібно створювати суспільну атмосферу, щоб експертне середовище, журналістський цех і громадяни активніше висловлювалися за персоніфікацію влади, її відповідальність і необхідність контролю за нею", - сказав В.ЛИТВИН.