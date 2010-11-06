Виборчком назвав обраного мера Черкас

Міським головою Черкас обрано нинішнього мера міста Сергія ОДАРИЧА.

Результати голосування на виборах мера Черкас міська ТВК оголосила сьогодні вночі, повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю Черкаського міськвиконкому Марина ВОЛОШЕНКО.

С.ОДАРИЧ (кандидат від Партії вільних демократів) – набрав найбільшу кількість голосів виборців - 31 тис. 812.

Кандидат від “Батьківщини” Микола БУЛАТЕЦЬКИЙ здобув підтримку 10 тис. 632 виборців, кандидат від Партії регіонів Євген ВЛІЗЛО – 10 тис. 480.

Не підтримали жодного кандидата – 4 тис. 417 виборців. Всього взяли участь у голосуванні 89 тис. 741 виборець.

Водночас до Черкаської міської ради пройшли 7 партій.

Зокрема, по 7 депутатських мандатів отримали Партія вільних демократів отримала, ВО «Батьківщина» та Партія регіонів.

“Фронт Змін” матиме у цій міськраді 3 депутатів, “УДАР” – 2, Всеукраїнська політична партія Екологія та Соціальний захист – 2, Комуністична партія України – 2.

Результати голосування у мажоритарних округах Черкаська міська ТВК офіційно ще не оголошувала.