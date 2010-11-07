МВС ФРН: 7 листопада можливі теракти

Міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр заявив про високу вірогідність терактів в Європі і США. "Є серйозні ознаки, які свідчать про те, що в країнах Європи і США можливе здійснення терактів", - цитує слова міністра Associated Press. За словах Т.де Мезьєра, найбільша ймовірність нападу терористів 7 листопада. Інших подробиць міністр не повідомив.

Як зазначив голова МВС Німеччини, недавній скандал з виявленням посилок з вибухівкою, які терористи намагалися відправити повітрям шляхом, підтверджують його побоювання.

30 жовтня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, стало відомо, що спецслужбам в аеропорту Дубая вдалося перехопити дві посилки з бомбами, які призначалися для американських іудейських організацій в Чикаго. Смертоносний вантаж прямував з Ємену. Після цього влада країни оголосила про перехоплення ще 26 посилок з вибуховими пристроями всередині.