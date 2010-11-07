Пшонка хоче повторну експертизу крові Ющенка

Повторну експертизу крові Віктора Ющенка хоче провести новий Генпрокурор Віктор Пшонка. За його словами, слідство у цій справі - триває. І нині виникли питання щодо об`єктивності проведених аналізів за кордоном.

Про це новий чільник ГПУ заявив у інтерв`ю телеканалу "Інтер". Також він розповів: слідчі уже тричі запрошували Ющенка на повторну експертизу, утім він - відмовлявся. Також Віктор Пшонка розповів і про інші гучні справи. Зокрема, наголосив, що найближчим часом проведуть ексгумацію тіла В`ячеслава Чорновола. Провести процедуру дозволив його син. Що ж до справи Георгія Ґонґадзе, то Гепрокуратура планує до 7-го грудня завершити слідство і передати документи до суду.

5 канал