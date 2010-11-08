Кравчук дав пораду Януковичу

Президент Віктор Янукович повинен очистити своє оточення від неправильних людей.

Про це заявив екс-президент Леонід Кравчук в програмі "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

"Президент повинен обов`язково створити свій уряд. Це означає професіонали і відповідальні люди. Всіх про кого йде народний поголос, кого люди не сприймають, президент мусить звільнити. Заради довіри до себе, щоб перестали говорити", - вважає екс-президент.

На думку Кравчука, саме за таких обставин народ забуде, як Конституційний суд приймав рішення про відміну політреформи 2004 року: "Люди забудуть правильне чи неправильне рішення, якщо президент буде діяти правильно".

"Цей уряд почне проводити реформи, і народ повірить президенту. Люди зараз дивляться: а що він зробить з своїми повноваженнями?", - уточнив він

Кравчук також зазначив, що Януковичу варто було б провести показові звільнення за підсумками місцевих виборів.

"За порушення допущені в ході виборів. Щоб іншим не кортіло", - вважає екс-президент.

Українська правда