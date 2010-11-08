У Януковича веліли губернатору забрати «хамство» зі спілкування зі ЗМІ
Щоб не кидав тінь на Президента
Адміністрація Президента України «вказала» голові Одеської обласної державної адміністрації Едуарду МАТВІЙЧУКУ на неприпустимість порушення законодавства України, яке регламентує діяльність засобів масової інформації.
Як передає ІА «Контекст-Причорномор`я», про це йдеться у листі заступника голови Адміністрації Президента України Олега РАФАЛЬСКОГО на ім`я головного редактора агентства Олександра ОСТАШКА, одержаному у суботу, 6 листопада.
У листі також зазначається: «Шановний Олександре Сергійовичу! На ваш запит щодо врегулювання ситуації, яка склалася у взаємовідносинах інформаційного агентства «Контекст-Причорномор`я» і Одеської обласної державної адміністрації через відмову в акредитації представника агентства, повідомляємо наступне. Голові Одеської обласної державної адміністрації Е.Л.МАТВІЙЧУКУ доручено розглянути факти, висловлені у вашому листі, і вжити невідкладних заходів щодо їх врегулювання. Також вказано на неприпустимість порушення законодавства України, яке регламентує діяльність засобів масової інформації, зокрема в частині обмеження прав журналістів на отримання інформації про діяльність органів державної влади і об`єктивне інформування громадськості».
Інформагентство нагадує, що раніше головний редактор ІА «Контекст-Причорномор`я» підписав листа на ім`я заступника голови Адміністрації Президента України Ганни ГЕРМАН, в якому розповідається про «дивну тональність» спілкування губернатора Е.МАТВІЙЧУКА зі ЗМІ і, зокрема, з нашим агентством, наведено факти відписок, які у листі названі «хамськими», наведено конкретні приклади прямого ошукування губернатором представників ЗМІ, а також наголошується: «...подібні сумні особливості деяких урядовців прямо і негативно можуть вплинути на реноме України, як держави, яка бореться за справжню демократію і свободу слова. І удвічі прикро, що такі дії з боку держчиновників найвищого, першого рангу, на наш погляд, можуть кинути тінь на реформи, у тому числі і реформи із збереження і розвитку свободи слова в Україні, які проводить наш Президент Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ».