Вінський: долю виборів визначило 25% населення України

Виборчі комісії провалили місцеві вибори, а новообрана місцева влада страждає на брак легітимності.

Про це заявив голова партії «Народна влада» Йосип Вінський на зустрічі з активом столичної парторганізації «Народної влади».

«Такої ганебної ситуації, коли через тиждень після виборів багатьма виборчими комісіями не встановлені й не оголошені офіційні результати, ще не було за всю історію незалежної України. Попередні вибори проходили одночасно до Верховної Ради та до місцевих рад, та й то бюлетені за три дні рахували. А зараз, при низькій явці виборців, багато комісій досі ніяк не можуть підбити підсумки цих виборів», - заявив Вінський.

Йосип Вінський наголосив, що керівники територіальних і дільничних комісій не впоралися з організацією виборів. Крім того, за його словами, на цих виборах знову було відновлено використання адмінресурсу, а самі вибори проходили недемократично і непрозоро.

Політик нагадав, що в різних регіонах на останніх виборах проголосували в середньому 30-40% виборців, тоді як на попередніх - 60-70%. Окрім цього, 10% виборців проголосували проти всіх, і 5% - зіпсували бюлетені.

«Сьогодні, де-факто, долю місцевих виборів визначало 25% населення України. Це означає, що вся обрана місцева влада не має легітимної підтримки населення. Це абсурд!» - наголосив Вінський.

Разом з тим, голова партії «Народна влада» висловив надію на збереження демократичних завоювань в Україні.

«Критичні заяви європейських та світових інституцій про хід і результати місцевих виборів в Україні, а також заява Президента України про необхідність зміни закону про вибори дають підстави вважати, що Україна зможе повернутися на шлях демократичних перетворень. Я твердо переконаний, що шлях до авторитарного режиму – тупиковий, і нічого доброго він Україні не дасть», - заявив Йосип Вінський.