Новий мер Запоріжжя будуватиме вертикаль «від низу до верху»

Низька явка, продемонстрована жителями Запоріжжя в день голосування 31 жовтня, а так само високий відсоток тих, хто не підтримав жодного з кандидатів - показник зневіри народу в те, що влада може змінити життя людей на краще.

Такий висновок зробив сьогодні на прес-конференції переможець передвиборних перегонів на посаду мера Запоріжжя Олександр СІН.

"Те, що вибори проігнорували 50% запорожців і ще 10% проголосували "проти всіх" - тривожне підтвердження того, що народ від влади нічого доброго вже не чекає", - заявив О.СІН, відзначивши, що у зв`язку з цим вважає основним своїм завданням, як новообраного мера Запоріжжя "повернути довіру людей".

Для досягнення даного результату, О.СІН, за його словами, має намір вибудувати в Запоріжжі власну вертикаль управління - "від низу до верху" і "зробити своєю командою всіх жителів міста".

"Влада повинна працювати в союзі з людьми: враховувати їх думки і пропозиції, і робити їх життя комфортнішим", - сказав О.СІН.